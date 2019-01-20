İki Elin Sesi Var Çocuk Korosuna Enstrüman Bağışı
1 saat önce
Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na enstrüman bağışları devam ediyor.
Tepebaşı
Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na enstrüman bağışları devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası için yapılan enstrüman bağışları projenin başarısına büyük katkılar sağlarken Türkiye
'nin çeşitli noktalarından bağışlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi
okurları tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan CUMOK, orkestra için bir adet viyolonsel bağışında bulundu. CUMOK Ankara
Temsilcisi Necdet Özer
tarafından bağışlanan viyolonseli Sinan Yörükel İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası yetkililerine teslim etti. CUMOK tarafından daha önce de farklı enstrümanların bağışı yapılmıştı. Sosyal bir proje olarak büyük beğeni toplayan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'na, kurulduğu günden bu yana enstrüman bağışı gerçekleşiyor. Bağışlanan enstrümanlar da yüzlerce çocuğun müzik yaptığı İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın başarısına önemli katkılar sağlıyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
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