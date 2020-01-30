"İki Gözüm Ahmet" seyircisiyle buluşuyor

Yirmi yıl önce Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreni gecesinde adeta linç edilen özgün müzik sanatçısının hayatından kesitlerin ilk kez beyaz perde de yer aldığı "İki Gözüm Ahmet" filmi 7 Şubat Cuma günü vizyona giriyor. Yapımcılığını X Yapım'ın üstlendiği film Türkiye'de aynı anda yedi yüz salonda gösterime girerken, Avrupa'da on beş ülkede eş zamanlı olarak gösterilecek. Azerbaycan, İran ve Irak'ta da gösterilecek filmin dağıtımını ise Mars Grup CJ Entertainment yapıyor…

Uzun süredir en çok konuşulan, dijital platformda ilgiyle takip edilen film olan X Yapım tarafından çekilen ve yönetmenliğini Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata'nın üstlendiği "İki Gözüm Ahmet" sinema filmi 7 Şubat Cuma günü vizyona giriyor. Türkiye'de aynı anda yedi yüz salonda gösterime girecek olan film Avrupa'da da on beş ayrı ülkede gösterimde olacak.Film İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, Arnavutluk ve Makedonya'nın da aralarında bulunduğu on beş ülkenin yanı sıra Şubat ayı ortasında ise Azerbaycan, İran ve Irak'ın yanı sıra altı orta doğu ülkesinde de gösterime girecek.

Çekimleri İstanbul ve Malatya'da yapılan, teknik hazırlıkları ile birlikte 6 milyon lira bütçesi ile de dikkat çeken filmde başlıca rolleri Özgür Tüzer ile Aleyna Solaker'in yanı sıra Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud ve halk müziği sanatçısı Ekin Akkaş paylaşıyorlar.

Filme yönetmen olarak da imza atan Gani Rüzgar Şavata'nın misafir sanatçı olarak rol aldığı "İki Gözüm Ahmet" adlı filmin yapımcılığını ise Eşref Bukan, Ömer Demiral, ve Koray Şavata yapıyorlar. Bir süreden beri merakla beklenen filmin teaser görüntüleri ve afişi sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.