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İki Grammy ödüllü sanatçı John Prine coronavirüsten öldü
6 saat önce
ABD'nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Prine'ın ölüm haberini eşi Fiona Prine doğruladı.
ABD'nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Prine'ın ölüm haberini eşi Fiona Prine doğruladı. Ünlü şarkıcı, bugüne kadar Hello in There, Paradise, Sam Stone ve Angel from Montgomery gibi bilinen şarkılara imza atmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:04
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