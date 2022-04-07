İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü... O anlar kamerada - Son Dakika
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İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü... O anlar kamerada

07.04.2022 09:34

İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü.

İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü... O anlar kamerada

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezinde iki grubun yumruklu, tekmeli kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan Gebze Center AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezindeki iki grup henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Daha da hararetlenen tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. İki grubun yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı kavgayı, alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Kavgada alışveriş merkezi adeta savaş alanına döndü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü... O anlar kamerada
İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü... O anlar kamerada
İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü... O anlar kamerada

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alışveriş merkezi, alışveriş, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki grup birbirine girdi, alışveriş merkezi savaş alanına döndü... O anlar kamerada - Son Dakika
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