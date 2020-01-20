İki katlı apartmanda yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki katlı apartmanda yangın - Son Dakika

İki katlı apartmanda yangın

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki katlı bir apartmanda çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

İki katlı apartmanda yangın, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki katlı bir apartmanda çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabahın erken saatlerinde iki katlı apartmanda çıkan yangın, Manisa Büyükşehir belediyesi Turgutlu itfaiye ekiplerince söndürüldü. Subaşı Mahallesi Gani Sokak'ta 2 katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar oluştu.


Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonrasında alevleri söndürdü. - MANİSA

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nakşibendi Şeyhi Çevik'in katil zanlısı: Sosyal medya mesajları için öldürdüm
Eski mankenin evinde cinayet işleyen sanığa müebbet hapis istendi Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 16:06:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İki katlı apartmanda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]