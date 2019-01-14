Son Dakika Haberleri: İki Kedinin Annelerine Masaj Yaparken Ki Şirin Halleri Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

İki Kedinin Annelerine Masaj Yaparken Ki Şirin Halleri Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

1 saat önce

İki kedinin annelerine masaj yaparken ki şirin halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu -Yavru kedilerden anne kediye masajOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çekilen görüntülerde iki kedinin pencere önünde annelerine yaptığı masaj görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İki kedinin annelerine masaj yaparken ki şirin halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu
-Yavru kedilerden anne kediye masaj

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çekilen görüntülerde iki kedinin pencere önünde annelerine yaptığı masaj görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Adem Gökkaya'ya ait kedilerin yaşadıkları evin penceresinin önünde annelerine masaj yaptı. Görüntülerde iki kedinin ortalarına aldıkları annelerinin sırtına yaptıkları masaj insana yapılan masaj görüntülerini aratmıyor. Sokakta bulup sahiplendiği kedilerini çok sevdiğini belirten Adem Gökkaya,"Lokantada çalışıyorum. Günlük onlara da yemek getiriyorum. Evin önünden ayrılmıyorlar. Bende onları sahiplendim. Çoğu zaman böyle şirin halleri var. Geçtiğimiz günlerde birbirlerine masaj yaparken gördüm. Bende cep telefonu kameramla o anları çektim" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

Kadirli, Anne, Genel
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