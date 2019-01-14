İki Kedinin Annelerine Masaj Yaparken Ki Şirin Halleri Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu
1 saat önce
İki kedinin annelerine masaj yaparken ki şirin halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu -Yavru kedilerden anne kediye masajOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çekilen görüntülerde iki kedinin pencere önünde annelerine yaptığı masaj görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İki kedinin annelerine masaj yaparken ki şirin halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu
-Yavru kedilerden anne kediye masaj
OSMANİYE - Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde çekilen görüntülerde iki kedinin pencere önünde annelerine yaptığı masaj görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Adem Gökkaya
'ya ait kedilerin yaşadıkları evin penceresinin önünde annelerine masaj yaptı. Görüntülerde iki kedinin ortalarına aldıkları annelerinin sırtına yaptıkları masaj insana yapılan masaj görüntülerini aratmıyor. Sokakta bulup sahiplendiği kedilerini çok sevdiğini belirten Adem Gökkaya,"Lokantada çalışıyorum. Günlük onlara da yemek getiriyorum. Evin önünden ayrılmıyorlar. Bende onları sahiplendim. Çoğu zaman böyle şirin halleri var. Geçtiğimiz günlerde birbirlerine masaj yaparken gördüm. Bende cep telefonu kameramla o anları çektim" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:49 Kaynak: İHA
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