İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

27.05.2022 22:13
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

DÜZCE'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir yakınlarının düğününe giden Yusuf Arı yönetimindeki 81 DA 481 plakalı otomobil bulvara çıkan Can Türkseven yönetimindeki 67 ZY 202 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlar savrulurken, Arı yönetimindeki otomobilde bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturturma başlatıldı.


İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı BURSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI BURSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 YARALI
Kaynak: DHA

Rasim Betir, Yusuf Arı, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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