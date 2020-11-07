İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

07.11.2020 08:31
İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]

Adıyaman Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet S.'nin kullandığı 06 BBE 316 plakalı Toyota marka otomobil ile Serhat A. yönetimindeki 02 ABL 906 plakalı Mercedes marka otomobil Dursun Çavuş Kavşağında çarpıştı. 06 BBE 316 plakalı otomobilde içinde sıkışan Özgür S., Ahmet S. ve Zeki S. itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Atatürk Bulvarı, Otomobil, Adıyaman, Çavuş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika


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