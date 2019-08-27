Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

51 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 AR 324 plakalı otomobil ile 44 DS 733 plakalı otomobil, Sincik ilçesi Sincik Boğazı mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde bulunan Adile K., Esma Ö., Medine A., ve Filiz A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Sincik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı
Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti Steve Jobs'ın ölmediği, Mısır'da yaşamına devam ettiği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 14:49:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]