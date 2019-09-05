İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Ortaköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergani Turan yönetimindeki 19 HB 804 plakalı otomobil ile Ferhat Özlü yönetimindeki 19 KL 084 plakalı otomobil Cemilbey köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Rıza ve Özge Turan, Nazmiye, Gülse, Fatma, Nurcan ve Menşure Özlü yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alında alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.