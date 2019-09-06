Son Dakika Haberleri: İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Gölcük ilçesi D-130 karayolu Ulaşlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melike Y. idaresindeki 41 ACA 411 plakalı otomobil ile Harun C. yönetimindeki 06 GC 9491 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Melike Y. ile aynı araçta bulunan Meliha Y. ve diğer otomobilin sürücüsü Harun C. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılardan Melike Y. ve Meliha Y. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine, Harun C. ise Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazaya karışan araçlar olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kontrolden çıkan otomobil önce iki araca çarptı, ardından boş bir daireye daldı!
TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 19:15:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]