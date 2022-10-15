İki otomobil su kanalına devrildi, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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İki otomobil su kanalına devrildi, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

15.10.2022 20:15
İki otomobil su kanalına devrildi, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Kocaeli'de iki otomobilin su kanalına devrildiği kazada araçta sıkışan bir vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'de iki otomobilin su kanalına devrildiği kazada araçta sıkışan bir vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Kandıra-İzmit yolu üzeri Kandıra ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 07 YSJ 16 plakalı Ford marka otomobil ile plakası öğrenilemeyen Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlar yol kenarındaki bariyerleri de aşıp su kanalına devrildi. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan B.H. isimli vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil su kanalına devrildi, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobil su kanalına devrildi, araçta sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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