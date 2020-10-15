İki yıl önce yanan çatı bir kez daha alevlere teslim oldu - Son Dakika

İki yıl önce yanan çatı bir kez daha alevlere teslim oldu

15.10.2020 00:57
İki yıl önce yanan çatı bir kez daha alevlere teslim oldu, System.String[]

Sultanbeyli'de gece saatlerinde dört katlı boş bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Sultanbeyli'de gece saatlerinde dört katlı boş bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Yükselen alevleri uyudukları yataklarında fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Sultanbeyli, Yenişehir ve Sancaktepe itfaiyesi dört koldan yangına müdahale ederken binanın güçlendirilmek için boşaltıldığı belirlendi. Yangın yaklaşık yirmi dakikada kontrol altına alınırken maddi hasar oldukça büyük.

İtfaiye ekipleri alevler için seferber olurken vatandaş itfaiyeden şikayetçi oldu

Sultanbeyli, Battalgazi Mahallesi, Rehavet Sokak'ta bulunan dört katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 03.45 sularında alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere dört bir koldan müdahale eden ekipler uzun süre soğutma çalışması yaparken binanın kısa bir süre önce güçlendirilmek için boşaltıldığı belirlendi. Binanın sahibi olan Hasan Turan, "Güçlendirmeye vermiştik, içeride kimse yoktu. Evde yatıyorduk karşıdaki komşular haber verdi. İtfaiyeden şikayetçiyiz, aradıktan yarım saat sonra geldiler. Erken gelselerdi bu kadar büyümezdi yangın. Bir ay önce boşaltıldı, 15 gündür de tadilat başlatmıştı. Alt duvarlar olmadığı için ya birisi girdi bilerek yaktı ya da elektrikten dolayı yanmıştır. İki sene önce biz içindeyken çatı yine yanmıştı. Güçlendirme amaçlı tadilat yapılıyordu, yangının yan binalara sıçrama olasılığı yüksekti itfaiyenin hızlı gelmesi lazımdı, yakın bir noktada itfaiye de pek memnun değiliz itfaiyeden" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultanbeyli, İtfaiye, Yangın, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki yıl önce yanan çatı bir kez daha alevlere teslim oldu - Son Dakika

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