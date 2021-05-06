İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı - Son Dakika

İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı

06.05.2021 13:04
İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı, System.String[]

İtalya Ligi'nde kupa maçlarının düzenlemesi değişti. Buna göre kupa, sadece Birinci Lig ve İkinci Lig takımlarının katılımıyla yapılacak. Bunun yanında turnuvanın değerini artırma ve yayıncı kuruluşlar için daha dikkat çekici hale getirme amacıyla alt lig takımlarının önü kesildi. Bu karar İtalya'da geniş yankı uyandırdı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Serie A Ligi Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda kupanın formatında değişiklik yapma kararı aldı. Bu karara göre gelecek sezondan itibaren İtalya Kupası'na sadece Serie A'da mücadele eden 20 takım ile Serie B'deki 20 takım katılabilecek.

KUPA DIŞINA İTİLEN TAKIMLAR TEPKİLİ

Söz konusu kararın, turnuvanın değerini artırma ve yayıncı kuruluşlar için daha ilgi çekici hale getirme amacıyla alındığı ifade edildi. La Gazzetta dello Sport'taki haberde, bu kararla kupa dışına itilen Üçüncü Futbol Ligi (Serie C) takımları adına Serie C Yönetim Kurulu Başkanı Francesco Ghirelli'nin sert tepkisine yer verildi.

"BU ELİTİST BİR ANLAYIŞTIR"

Ghirelli, Serie C takımlarının haklarını ve futbol kültürünü korumak için her türlü girişimde bulunacaklarını belirterek, "Bu sadece hakları ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda elitist bir futbol anlayışının ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan, Serie A Yönetimi, ligde 2021-2022 sezonunun 22 Ağustos'ta başlamasını ve 22 Mayıs 2022'de sona ermesini kararlaştırdı.

İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı

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Son Dakika Spor İkinci Avrupa Süper Ligi vakası İtalya'da yaşandı! Yayın gelirlerini artırmak amacıyla alt lig takımları turnuvadan atıldı - Son Dakika Spor


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