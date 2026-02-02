İkinci Dönem 'Bayrak Sevgisi' Temasıyla Başladı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde, ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

Bugün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

"Türkiye'nin tamamında okullarımızda bayrağımızla ilgili farkındalıklar yapılıyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ikinci dönemin başlaması dolayısıyla Ankara'daki Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulunu ziyaret etti.

Burada bayrak törenine katılan Tekin, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra okulun anı defterini imzaladı. Ardından okuldaki bir sınıfa geçen Tekin, öğrencilerin "Bayrak Sevgisi" temalı ilk dersine eşlik etti. Öğrencilerin bu tema kapsamındaki şiirlerini dinleyen Tekin, onlarla bir süre sohbet etti.

Tekin, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda öğrencilerin katılımıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" haber bültenini de gösterdi.

Daha sonra öğretmenler odasına geçen Tekin, eğitime ilişkin öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, bu eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olması diledi.

Şaban ayının tam ortasında bulunduklarını, bugünün Berat Kandili olduğunu hatırlatan Tekin, "İnşallah bu gece yapacağımız dualarımızla hem ülkemiz için hem tüm İslam alemi için birliğin, beraberliğin, barışın, insan haklarının egemen olduğu bir dünyanın kurulmasına dualarımızla vesile olmuş oluruz." dedi.

Her eğitim öğretim yılının başında çocuklarda bir farkındalık oluşması açısından belirlenen tema kapsamında öğretmenler tarafından okullarda etkinlikler yapılmasını arzu ettiklerini söyleyen Tekin, ana görevlerinin ülkede milli birliği, beraberliği, hukuk devletini, anayasal düzeni, insan haklarını ve bağımsızlığı savunan bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı. Tekin, şöyle devam etti:

"Biz de bu realiteden hareketle bu eğitim öğretim yılının başında çocuklarımızın okullarda milli birliğimizin, beraberliğimizin en önemli sembollerinden birisi olan bayrağımızla ilgili farkındalık şuurunu artıracak etkinlikler yapalım istedik. Şu an Türkiye'nin tamamında okullarımızda, altında yaşamaktan, gölgelendiği yerde bulunmaktan gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz ay yıldızlı bayrağımızla ilgili farkındalıklar yapılıyor."

Bakan Tekin'in okul ziyaretine, Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

"Mutluyum ve gurur duydum"

Okulun 8'inci sınıf öğrencilerinden Rana Atala da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk bayrağını miras bıraktığını, ilk derste bu konunun işlenmesinden dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu güzel etkinlikte ben de yer aldığım için mutluyum." dedi.

Tatil boyunca gezdiğini ve ailesiyle güzel vakit geçirdiğini aktaran Atala, arkadaşları ve öğretmenleriyle tekrar buluşmaktan dolayı çok sevindiğini dile getirdi.

Bir diğer öğrenci Kaan Kadir Taşdemir ise "Bayrak Sevgisi" temasıyla ilk dersin işlenmesine ilişkin, "Atatürk'ün en kutsal emanetinin bu şekilde çocuklara öğretilmesi çok doğru, o yüzden mutluyum ve gurur duydum." diye konuştu.

Yarıyıl tatilinde kitap okuduğunu, ders çalıştığını ve oyun oynadığını kaydeden Taşdemir, öğretmen ve arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

"Bayrak Sevgisi" teması

Bakan Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başladı.

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik hafta boyunca eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.