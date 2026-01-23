İkinci El Otomobil Pazarında Canlanma

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı aralık ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, aralık ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi.

Buna göre, otomobil talep endeksi hem bir önceki aya hem de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 arttı. Otomobil piyasasında canlılık göstergesi olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının yayında kalma süresi ise bir önceki aya kıyasla 0,9 gün uzayarak 21,6 gün oldu.

Enflasyon etkisinden arındırılmış reel fiyatlarda yıllık düşüş sürerken, cari fiyatlarda artış devam etti. Ortalama satılık otomobil cari fiyatı, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22 yükselerek 1 milyon 108 bin liraya ulaştı. Aynı dönemde reel fiyatlar yüzde 6,8 gerilerken, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalış kaydedildi.

Araç sınıflarına göre fiyat değişimleri incelendiğinde tüm segmentlerde yıllık artış görüldü. En yüksek artış yüzde 26,6 ile B sınıfında gerçekleşirken, bu grubu yüzde 25,4 ile C ve D sınıfları izledi. En sınırlı artış ise yüzde 22,7 ile E sınıfında yaşandı. Ortalama fiyatlar B sınıfında 738 bin 796 lira, C sınıfında 984 bin 149 lira, D sınıfında 1 milyon 420 bin lira ve E sınıfında 2 milyon 292 bin lira seviyesinde oluştu.

En yüksek yıllık artış 2014-2018 model aralığında yaşandı

Model yılına göre fiyat hareketlerinde, 2004-2018 model eski araç grubunda en yüksek yıllık artış yüzde 15,7 ile 2014-2018 aralığında görüldü. En düşük artış yüzde 6,9 ile 2004-2008 grubunda kaydedildi. Genç araç grubunda 2019 modeller yüzde 17 yıllık artış gösterirken, 2024 model araçların ortalama fiyatı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşerek 2 milyon 13 bin liraya geriledi.

Yakıt türlerine göre ortalama otomobil fiyatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla tüm türlerde yükseldi. En yüksek yıllık artış yüzde 19,5 ile benzinli araçlarda görülürken, benzin ve LPG grubunda yüzde 18,3, dizel araçlarda yüzde 18,7, hibritlerde yüzde 15,9 artış yaşandı. Elektrikli otomobiller yüzde 7,2 ile en sınırlı artışı gösteren grup oldu.

Ortalama fiyatlar benzinli araçlarda 1 milyon 341 bin lira, benzin ve LPG'li araçlarda 596 bin 782 lira, dizelde 1 milyon 85 bin lira, hibritte 2 milyon 381 bin lira ve elektrikli araçlarda 3 milyon 520 bin lira olarak gerçekleşti.

Aralık ayında satılık otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, satılan otomobil sayısı yüzde 20,1 yükseldi. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 4 puan artarak yüzde 25,2 seviyesine çıktı.