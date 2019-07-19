İkinci el otomobil satacak kişiler artık yetki belgesi almak zorunda

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren ikinci el otomobil satacak kişilerin yetki belgesi alması gerektiğini belirtti.

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren ikinci el otomobil satacak kişilerin yetki belgesi alması gerektiğini belirtti.



İl Müdürü Balta, yaptığı yazılı açıklamada, artık herkesin ikinci el otomobil satmayacağını, yetki belgesi alması zorunluluğunun getirildiğini anlattı. Balta, "Bu belgenin geçerliliği beş yıl olacak. Bunun yanında ikinci el otomobil satış yerlerinin de bazı şartları taşıması gerekecek. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi ve kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletme, toplu iş yeri ve pazarlarda aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödeme yöntemlerini, noterlerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi" dedi.



"Belgenin geçerlilik süresi beş sene olacak"



İl Müdürü Balta, satış yapacakların esnaf ve sanatkarlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olmasının gerekeceğini anlatarak, "En az lise mezuniyeti zorunluluğu var. İkinci el satış yapacak kişinin iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması gerekiyor. Bunun yanında kişilerin kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması şartı var" ifadelerine yer verdi.



"İkinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenlenecek"



İkinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenleneceğine değinen İl Müdürü Balta, "Satışa sunulmak üzere ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeye teslim edilen ikinci el motorlu kara taşıtı için taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Satışlarda ikinci el aracın üzerinde kolaylıkla görülebilecek, taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir kart bulunacak. Bunun yanında araca ilişkin bir ekspertiz raporu alıcıya da verilecek. Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilecek. Sekiz yaş veya160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu olmayacak. Ekspertiz raporu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenecek" ifadelerini kullandı.



"Kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde bazı şartlar aranacak"



İl Müdürü Balta, son olarak ise, "İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek. Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan otomobil veya motosikletin işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil veya motosikletin teslim alındığına dair bir belge düzenlenecek. İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında taşıtın satış bedeli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca uygun görülen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik ortamda ödenebilecek. Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen elektronik ortam için gerekli altyapının oluşturulmasına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin üst sınırını Türkiye Noterler Birliğinin görüşünü alarak belirlemeye yetkili olacak. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde bazı şartlar aranacak. Satış yerlerinin imar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması gerekecek. Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması gerekiyor. LPG'li, CNG'li veya LNG'li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması şartı da var" şeklinde belirtti. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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