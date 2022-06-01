İKİZ GÖLLER YENİDEN HAYAT BULDU

ANTALYA'nın Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçeleri arasında Torosların doruğunda yer alan İkiz Göller, yaz aylarındaki kuraklığın ardından kışın yağışın fazla olmasıyla yeniden hayat buldu. Yaz aylarında çorak araziye dönüşen göllerin su tutmasıyla çevresi yeşillendi, çobanlar hayvanlarını otlamaya başladı.

Antalya'da yayla turizminin önemli merkezlerinden Gömbe Yaylası'ndan gidilen Şubaşı Yaylası'nın üstündeki İkiz Göller, yaz aylarındaki kuraklığın ardından yeniden su ile doldu. 3024 rakımlı Batı Torosların en yüksek ikinci zirvesi olan Akdağ'ın eteklerindeki İkiz Göller, 2500 rakımda bulunuyor. Yan yana oldukları için İkiz Göller diye adlandırılan göllerin çevresindeki yeşil alanda Seydikemerli yörüklerin koyun sürüleri otluyor. Yaz aylarındaki kuraklık nedeniyle çorak araziye dönüşen İkiz Göller, kış mevsimindeki yağış sonrası yeniden suyla doldu. Çevresi yeşillenen göllerde koşun sürüleri de otlamaya başladı. İkiz Göller'e geziye giden Altan Kıllı, Geçen yıl temmuzayında İkiz Göller Bölgesi'nde kuraklıktan dolayı su yoktu. Bu yıl güzel kar yağışından dolayı şu anda tabiat çok güzel. Göller yeniden oluştu. Şu anda kardan dolayı yollar dahi kapalı dedi.