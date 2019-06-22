Son Dakika Haberleri: İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el bağladı
Son Dakika Spor Haber

İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el bağladı

1 dakika önce

- İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el bağladıBURSA - Bu yıl 14.'sü düzenlenen Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nin finali sürpriz bir eşleşmeye sahne oldu.

İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el bağladı, System.String[]
- İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el bağladı
BURSA - Bu yıl 14.'sü düzenlenen Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nin finali sürpriz bir eşleşmeye sahne oldu. Antalyalı tek yumurta ikizleri güreşçiler İsmail ve Turan Balaban, tüm rakiplerini yenerek finale kaldılar.
Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nde ikiz güreşçiler İsmail ve Turan Balaban birbirlerine rakip oldu. Güreşçilerin başpehlivanlık unvanı için karşı karşıya geldiği son müsabaka kıran kırana geçti.
2013 ve 2017 yılında tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan 'sarı fırtına' lakaplı İsmail Balaban, iki yıl aradan sonra bu kez ikizini yenerek zafere ulaştı.
Kırkpınar hakemlerinden Hakan Oran'ın yönettiği son karşılaşmada, İsmail Balaban, ikizi Turan Balaban'ın sırtını yere getirerek 14. Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başpehlivan Balaban'a şampiyonluk madalyasını Belediye Başkanı Mehmet Kanar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersun Yanal'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı Fabian Delph'i istiyor! A Milli Erkek Voleybol Takımımız tarih yazdı! Sami Khedira, Beşiktaş'a önerildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 23:16:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkiz güreşçiler başpehlivanlık için el bağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]