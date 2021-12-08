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İSTANBUL-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NDE EĞİTİM, HUKUK VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI - Son Dakika

İSTANBUL-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NDE EĞİTİM, HUKUK VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI

08.12.2021 10:58
İSTANBUL-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NDE EĞİTİM, HUKUK VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI

İklim değişikliği ve etkilerinin eğitim, hukuk ve teknoloji başlıklarıyla sürdürebilir bir dünya inşa etmek hedefiyle tartışıldığı Bahçeşehir Koleji İklim Değişikliği Zirvesi'nin açılışı 7 Aralık'ta Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşti.

İklim değişikliği ve etkilerinin eğitim, hukuk ve teknoloji başlıklarıyla sürdürebilir bir dünya inşa etmek hedefiyle tartışıldığı Bahçeşehir Koleji İklim Değişikliği Zirvesi'nin açılışı 7 Aralık'ta Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşti.

İklim değişikliği ve etkilerinin eğitim, hukuk ve teknoloji başlıklarıyla sürdürebilir bir dünya inşa etmek hedefiyle tartışıldığı Bahçeşehir Koleji İklim Değişikliği Zirvesi'nin açılışı 7 Aralık'ta Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşti. BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth'in de konuşmacı olarak yer aldığı zirvede BUEK Başkanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi ve SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Gazeteci Cem Seymen, Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle bir araya gelerek 'iklim krizine karşı neler yapabiliriz' in sorusunu ve cevabını ele aldılar. Zirve ikinci gününde Bahçeşehir Koleji lise öğrencileri tarafından düzenlenen 'Genç Diplomatlar Konferansı' ile devam ediyor.

'DOĞAYLA SAVAŞIRSAK KAYBEDERİZ'

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili İstanbul, Ankara ve Giresun'da çalışmalar yapacaklarını belirten BUEK Başkanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı Enver Yücel, 'Dünyanın içinde olduğu durum ortada. Gençlere, çocuklara böyle bir dünya bırakmamamız gerektiğini doğa bize öğretiyor.' açıklamasını yaptı.

'EYLEME GEÇİP DERS PROGRAMLARIMIZA KOYDUK'

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı ders programlarına aldıklarını belirten Yücel, 'Dünyada eğitimde, müfredatlarda iklim değişikliğiyle, çevreyle, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili zaman zaman söylemler oluyor. Ama biz eyleme geçtik. Türkiye'de iklim değişikliği inisiyatifini ilk kuran kurumların başında olacağız. İklim değişikliği başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ders programlarımıza da koyduk' dedi.

'EĞİTİM KALIPLAŞMIŞLIKTAN ÇIKMALIDIR'

Dünyanın sorunlarını gündeme taşıyacak ve bunlara çözüm bulabilecek müfredatlara gidilmesi gerektiğine değinen Yücel, 'Artık eğitim, kalıpların dışına çıkmalı. İleride de müfredatların değişeceğini, çeşitleneceğini biliyorum. Buradan öğrencilerime seslenmek istiyorum. Sizlere güvenim tam.' şeklinde konuştu.

'6 YILDA REKOR SEVİYEYE ULAŞTI'

Zirveye konuşmacı olarak katılan ve öğrencilerin sorularını da yanıtlayan BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth ise Paris Anlaşmasının sahadaki diğer anlaşmalara bakıldığında çok farklılık gösterdiğini söyledi. 2015'te anlaşmanın imzalanmasının herkesi çok mutlu ettiğini ifade eden Genel Sekreter Seth, 'Paris Anlaşması imzalandığındaki sera gazı emisyon oranlarına baktığımızda dünya genelinde herhangi gerileme olmadı, şu anda 6 yıl sonra rekor seviyelere ulaşmış durumdadır. Baktığımızda niyetler, verilen taahhütler ile yapılanlar arasındaki fark muazzam' açıklamasında bulundu.

YÜZDE 70'İ ÖZEL SEKTÖR KAYNAKLI

BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth sözlerine şunları ekledi:

'Ülkelere baktığımız zaman bu konuda eyleme geçmesi gereken kişilerin hem akademisyenlerin hem de farklı aktörlerin desteğine ihtiyacı var. İş dünyasına baktığımızda, küçük ve orta ölçekli şirketlerden ve gayri resmi şirketlerden oluşuyor. Onlara rehberlik edebilmek için kim çalışıyor, sera gazı emisyonunu azaltmak için onlara kim yol gösteriyor' Baktığımızda, küresel emisyonun yüzde 70'i özel sektörden kaynaklıdır. Bu doğrudan etkidir. Sadece Fortune 500 de yayınlanan şirketlere ulaşarak bu değişikliği yapamayız. Görmek istediğimiz değişiklikleri ülke düzeyinde indirebilmek istiyorsak çeşitli şirketlere de ulaşmalıyız. Bu güzel bir örnektir.?

'SÖYLEMDEN ÇOK EYLEME GEÇMEYİ ÖĞRENMELİYİZ'

Bahçeşehir Koleji İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuşan SEY Vakfı Başkan Vekili ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Begüm Yücel, değişimin önce kendimizden başlaması gerektiğinin altını çizerek 'Bu sinsi bir tehlike ve tüm dünyayı tehdit ediyor. Bir an önce harekete geçilmeli çünkü el birliği ile dünyamızın sonunu getiriyoruz. En basit yol olarak da kendi hayatlarımızda yeni düzenlemeler yapmakla işe başlayabiliriz. Yeni nesle söylemden çok, eyleme geçirmeyi öğretmeliyiz.' dedi.

GENÇ DİPLOMATLAR İKLİMİ TARTIŞIYOR

Bahçeşehir Koleji İklim Değişikliği Zirvesi, iklim değişikliğinin ele alınacağı 8. Genç Diplomatlar Konferansı ile devam ediyor. Bahçeşehir Koleji lise öğrencileri tarafından oluşturulan komiteler, farklı ülkeleri temsil eden delegelerle iklim değişikliğinin küresel etkilerini ve çözüm yollarını konuşuyor. Zirve sonunda öğrenciler tüm ülkeleri temsilen sundukları çözümleri bildiri haline getirip yayımlayacak.

İSTANBUL-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NDE EĞİTİM, HUKUK VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI
İSTANBUL-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NDE EĞİTİM, HUKUK VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI
İSTANBUL-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NDE EĞİTİM, HUKUK VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI
İSTANBUL-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NDE EĞİTİM, HUKUK VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI
İSTANBUL-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NDE EĞİTİM, HUKUK VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI
İSTANBUL-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NDE EĞİTİM, HUKUK VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI
İSTANBUL-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NDE EĞİTİM, HUKUK VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI

Bahçeşehir Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Bahçeşehir Koleji, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZİRVESİ'NDE EĞİTİM, HUKUK VE TEKNOLOJİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI - Son Dakika


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