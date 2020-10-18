"İklim şartları bile menopoza giriş yaşını etkiliyor" - Son Dakika

"İklim şartları bile menopoza giriş yaşını etkiliyor"

18.10.2020 10:48

İklim şartlarının menopoza giriş yaşını etkilediğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tülay Çağlar, "Sigara içmemek, menopoz yaşını 1,5-2 yıl kadar geciktirebilir.

İklim şartlarının menopoza giriş yaşını etkilediğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tülay Çağlar, "Sigara içmemek, menopoz yaşını 1,5-2 yıl kadar geciktirebilir. Yaşam tarzınızı değiştirip düzenli spor yapmak hem stresi azaltır hem de sağlıklı bir vücuda kavuşmamızı sağlar. Düzenli uyku uyumak, psikolojik yakınmaların düzelmesine yardımcı olur" dedi.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tülay Çağlar, menopozun belirtileri, dönemleri ve tedavisi hakkında önemli bilgi verdi. İklim şartlarının bile, menopoza giriş yaşında bir etken olduğunu ifade eden Dr. Çağlar, menopoz sürecini rahat geçirmek isteyen kadınlara önerilerde bulundu.

HER KADIN İÇİN FARKLIDIR

Menopozun bir hastalık değil, kadının doğal yaşam dönemlerinden biri olduğunun altını çizen Dr. Çağlar, "Her kadının menopozu farklıdır ve her kadın bu dönemi farklı yaşar. Menopoz; tamamen doğal ve biyolojik bir süreçtir. Tüm kadınlar için ortak doğru, bu dönemin sağlıklı bir yaşama başlangıç olarak değerlendirilmesidir. Bu dönemde önemli olan, kadınların vücutlarında olan fiziksel ve ruhlar değişiklikleri bilmeleri ve bu döneme kendilerini hazırlamalarıdır" dedi.

İKLİMİN DAHİ ETKİSİ VAR

Dr. Çağlar, menopoz yaşının herhangi bir sınırı bulunmadığını belirterek, "Menopoza girme yaşı, ortalama 50 olmakla birlikte, 44-55 yaş arası değişmektedir. Bir kadının adet kanamasının 35 yaşından önce kesilmesine erken menopoz denir. Menopoz yaşı, ülkeden ülkeye, iklim ve coğrafi şartlara göre farklılık gösterebilir" diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tülay Çağlar, menopozun belirtilerinin, fiziksel ve psikolojik belirti olarak iki ayrıldığını ifade ederek şunları söyledi;

Fiziksel belirtiler, adet düzensizliği menopozun ilk evrelerinde düzensiz adet görülebilir. Bazı kadınlarda adet sancıları çok şiddetli olabilir. Adet kanamaları artar veya azalabilir. Ateş basması beyindeki ısı düzenleme merkezinin hormonal değişiklikler ile etkilenmesi nedeniyle oluşmaktadır. Ateş basmalarının şiddeti kadından kadına değişir. Genellikle 3-5 yıl sürebilir. Ateş basmasının şiddeti zamanla azalır. Kilo artışı menopoz belirtileri gösteren kişilerde iştah artışı ve bununla birlikte kilo artışı gözlenebilir. Ağrı şikayetleri şiddetli baş ağrısı ve eklem ağrısı bu dönemde daha sık gözlemlenmektedir. Psikolojik belirtileri ise, uyku bozuklukları, hafıza ve konsantrasyon değişiklikleri, unutkanlık ve odaklanma problemleri, özgüven eksikliği, depresyon ve sıkıntı bozuklukları, cinsel isteksizliktir."

"ÜÇ DÖNEMİ VAR"

Menopozun üç farklı dönemi olduğuna işaret eden Dr. Çağlar, "Premenopoz, menopozun fiziksel belirtilerinin ortaya çıkmaya başladığı dönemdir. Bu süre birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Bu süreçte adet düzensizlikleri, bu dönemin en önemli belirtisidir. Menopoz, kadının gördüğü son adetten itibaren yaşadığı dönemdir. Bu dönemde fiziksel ve psikolojik bütün değişimler yaşanır. Postmenopoz, menopozun son dönemidir. Yaşlılık dönemi ile menopoz dönemi arasındaki süreçtir" dedi.

MENOPOZ SÜRECİNDE NE YAPMAK GEREK?

"Menopozu engelleyemeyiz, ancak geciktirebiliriz" diyen Dr. Tülay Çağlar, menopoz sürecinde yapılabileceklere ilişkin, "Sigara içmemek, menopoz yaşını 1,5-2 yıl kadar geciktirebilir. Yaşam tarzınızı değiştirip düzenli spor yapmak hem stresi azaltır hem de sağlıklı bir vücuda kavuşmamızı sağlar. Düzenli uyku uyumak, psikolojik yakınmaların düzelmesine yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SÜRECİNDE ALGI ÇOK ÖNEMLİ

Menopozda uygulanan tedavilerin, kişinin semptomlarına ve yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre kişiye özel belirlendiğini vurgulayan Dr. Çağlar, "Kullanılabilecek ilaçlar çeşitlidir. Yapılan tedaviler ile menopoz döneminde kemik erimesi (osteoporoz) riski hızla artar. Tedavi ile bu kemik iliği kaybı azaltılır. Östrojen tedavisi ile derideki kolajen sentezi artar, böylece ciltte incelme ve kuruluğa engellenir. Menopoz döneminde kalp riski kadınlarda hızla artarak, 50 yaşından sonra her iki cinsiyette aynı oranda görülmeye başlar. Menopoz tedavisi ile bu koruyucu etki sağlanmış olur. Menopoz dönemi, bütün bu olumsuz değişimlere rağmen, bu dönemi fırsata çevirmek mümkündür. Bu dönemin, kadınlar tarafından 'kadınlığın sona ermesi' şeklinde algılanmaması gerekir. Bu dönemde kadınların sağlığına daha fazla özen göstermesi, düzenli kontrollerini yaptırması, onları birçok hastalıktan koruyarak, kalan yaşamlarını daha sağlıklı ve mutlu kılar" diye konuştu.


Kadın Hastalıkları, Sigara, Doğum, Kadın, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'İklim şartları bile menopoza giriş yaşını etkiliyor' - Son Dakika

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