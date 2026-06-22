İklimlendirme sektörünün zirvesi Daikin, Brandverse Awards\'tan çifte ödülle döndü

100 yılı aşkın tecrübesiyle iklimlendirme sektörünün standartlarını belirleyen Daikin, dijital iletişim alanındaki başarısını bir kez daha tescilledi. Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Brandverse Awards’un SocialBrands Veri Analitiği Bölümü kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmede, 52 binden fazla sosyal medya marka hesabı tamamen analitik veriler ışığında incelendi. 1 Nisan 2025 – 1 Nisan 2026 dönemini kapsayan değerlendirmede; takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşım sayısı, içerik türleri ve etkileşim performansları gibi çok sayıda kriter dikkate alındı. Deloitte Türkiye uzmanlığıyla yürütülen kapsamlı analiz sonucunda sektörlerin en başarılı markaları belirlendi. Daikin Türkiye, güçlü dijital iletişim stratejisi ve yüksek etkileşim performansıyla Brandverse Awards’ta “İklimlendirme” kategorisinde üst üste dördüncü kez Altın Ödül’ün sahibi olurken, Daikin’in güçlü markalarından Airfel de aynı kategoride Gümüş Ödül’e layık görüldü. 2022 yılında Bronz Ödül kazanan Daikin Türkiye, 2023 yılından bu yana sürdürdüğü Altın Ödül serisini bu yıl da devam ettirerek dijital iletişimdeki istikrarlı başarısını ve sektör liderliğini bir kez daha ortaya koydu. Daikin ve Airfel’in elde ettiği bu çifte başarı, yalnızca Daikin markasının değil, bünyesindeki markaların da dijital dünyadaki güçlü konumunu gözler önüne serdi.

DAIKIN TÜRKİYE’DEN ÇİFTE GURUR

Brandverse Awards ödül töreni, 19 Haziran’da Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da gerçekleştirildi. Pazarlama, iletişim ve dijital dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getiren törende, Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, ödülle ilgili şunları söyledi: "Dijital iletişim, markaların paydaşlarıyla güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurmasında her geçen gün daha stratejik bir rol üstleniyor. Daikin Türkiye olarak sosyal medyayı yalnızca bir iletişim kanalı değil; müşterilerimizle etkileşim kurduğumuz, deneyim paylaştığımız ve kurum itibarımızı güçlendirdiğimiz önemli bir platform olarak görüyoruz. Onlarla en doğru ve en etkili iletişimi kurmak için sürekli çaba gösteriyoruz ve bu çabalarımızın karşılığını somut başarılarla alıyoruz. Bu yıl Brandverse Awards’ta Daikin Türkiye’nin üst üste dördüncü kez Altın Ödül’e layık görülmesi ve Airfel’in Gümüş Ödül kazanması bizim için büyük bir gurur. Bu çifte başarı, ekiplerimizin özverili çalışmalarının ve veri odaklı iletişim yaklaşımımızın değerli bir sonucu. Ayrıca BoomSocial’ın her ay yayımladığı 'Brands Top 100' listesinde istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyor, Haziran ayında 10. sıraya yükselerek başarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de dijital dünyada yenilikçi ve etkili iletişim stratejilerimizle paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdüreceğiz.” Daikin Türkiye, dijital iletişim alanındaki güçlü performansını her geçen yıl daha ileriye taşırken, iklimlendirme sektöründeki liderliğini sosyal medyada da pekiştirmeye devam ediyor. Daikin ve Airfel’in elde ettiği çifte ödül başarısı ise markaların dijital dünyadaki etkisinin ve sürdürülebilir iletişim stratejilerinin en güçlü göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.