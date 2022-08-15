Efsane dizi Netflix Türkiye'ye geri dönüyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Efsane dizi Netflix Türkiye'ye geri dönüyor!

15.08.2022 17:56
Efsane dizi Netflix Türkiye'ye geri dönüyor!

İkonik komedi dizisi Friends, yaklaşık 2 buçuk ay aranın ardından yeniden Netflix Türkiye'ye geri dönüyor.

2021 yılının Nisan ayı ile birlikte Friends, 10 sezonu ile birlikte Netflix'te yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise gösterim haklarının HBO Max'e geçmesi ile birlikte dizi Netflix'ten kaldırıldı. İkonik komedi dizisi şimdi ise yaklaşık 2 buçuk ay aranın ardından yeniden Netflix Türkiye'ye geri döndü.

Friends, Netflix Türkiye'ye geri dönüyor

1994'te yayınlanmaya başlayıp 2004'e kadar 10 sezon boyunca yayın hayatına devam eden komedi dizisi, Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın hayatını konu alıyor. David Crane ile Marta Kaufmann imzası taşıyan dizinin başrollerinde ise Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Langford Perry ve David Schwimmer yer alıyor.

Friends sevenler için en iyi sit-com önerileri

Netflix, başarılı dizii 2020 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlayabiliyordu. Ancak dijital yayın platformu HBO Max'in Mayıs 2020'de hayata geçmesiyle ile birlikte dizi ABD'de Netflix'ten kaldırılmıştı. Devam eden yıllarda ise HBO Max'ın diğer ülkelerde de faaliyete başlaması ile Friends diğer bölgelerde de Netflix'te yayından kaldırıldı.

Efsane dizi Netflix Türkiye'ye geri dönüyor!

HBO Max, son olarak Türkiye'de de faaliyet göstereceğini açıklamıştı. Bu gelişme üzerine 31 Mayıs itibarıyla, ikonik dizi Netflix Türkiye'ye veda etti. Friends, bir diğer dijital yayın platformu olan BluTV'den de Temmuz ayında ayrıldı. Geçtiğimiz ay ise HBO Max, Türkiye faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Yaşanan olayların ardından ise Friends tekrar Netflix Türkiye kütüphanesine eklenmiş oldu.

Friends şu anda ABD'de HBO Max üzerinden yayınlanıyor. Türkiye'de ise daha öncesinde Netflix ve BluTV'de kendisine yer bulan dizi böylelikle eski platformu Netflix'e geri dönmüş oldu. Temmuz başında BluTV'den de kaldırılan dizinin, platforma yeniden dönüp dönmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Yaşanan kısa aranın ardından Friends'in yeniden yayınlanmaya başlaması dizinin sevenlerini oldukça memnun edecek gibi görünüyor. Peki siz Friends hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Osmanlı tapusundan zengin olacağım diye dolandırılmayın Osmanlı tapusundan zengin olacağım diye dolandırılmayın FATİH KAYMAKAMLIĞI'NDAN 'EKÜMENİKLİK' AÇIKLAMASI FATİH KAYMAKAMLIĞI'NDAN 'EKÜMENİKLİK' AÇIKLAMASI
Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, HBO, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Efsane dizi Netflix Türkiye'ye geri dönüyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:56:57. #1.13#
SON DAKİKA: Efsane dizi Netflix Türkiye'ye geri dönüyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement