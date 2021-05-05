İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu - Son Dakika

İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu

05.05.2021 10:20
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın

Eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Pamuk" göndermesiyle tartışma yaratmıştı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bu konunun AK Parti MYK'da da gündeme geldiğini aktarırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu sözleri duyduğunda yüzünü buruşturduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen eski Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, AK Parti MYK'da da gündeme geldi.

Konuyla ilgili detayları köşesinden aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boynukalın'ın kendisini eleştirenlere yönelik sarf ettiği, "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" sözlerini duyunca yüzünü buruşturduğunu aktardı.

GÜNDEMDEN DÜŞMEYİNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Kadın cinayetleri, döviz ve kur hakkındaki yorumları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Boynukalın, geçtiğimiz haftalarda akademik kariyerine yönelmek üzere Ayasofya İmamlığı görevinden istifa etmişti.

TEPKİ ÇEKEN ALKOL PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ

İstifa ettikten sonra da Twitter hesabındaki değerlendirmelerine devam eden Boynukalın, en son kısıtlama boyunca alkol satışının yapılmayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtip "Kapanma günlerinde alkol satışı yasağı birilerini rahatsız etmiş... iyi de olmuş. Ne güzel demiş şairimiz: Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur didei huffaş ziyadan." ifadelerini kullanmıştı. Yapmış olduğu paylaşımın ardından bir takipçisi Boynukalın'a tweet'inde yer verdiği mısraların içkiyi öven şiirleriyle tanınan, hatta sirozdan dolayı hayatını kaybeden Ziya Paşa'ya ait olduğunu söylemiş; Boynukalın da paylaşımını apar topar silmişti.

"ALAYINIZIN CEHENNEME KADAR YOLU VAR"

Bu paylaşımın ardından çokça eleştirilen Eski Ayasofya Camii baş imamı Prof.Dr Mehmet Boynukalın, gelen eleştirilere tepki çeken yanıtlar verdi. Boynukalın, "Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var." dedi.

PAMUK PAYLAŞIMI YAPIP HESABINI KAPATMIŞTI

Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur. Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım."

Bu paylaşımdan sonra ise Boynukalın Twitter hesabını kapattı. Bir süre sonra hesabını korumalı sisteme alarak tekrar açtı.

İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın Pamuk çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu

Mehmet Boynukalın, AK Parti, Hürriyet, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Politika İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın 'Pamuk' çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu - Son Dakika


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