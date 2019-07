İKÜ'de mezuniyet coşkusu

İKÜ'de mezuniyet coşkusuİSTANBUL - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni ile mezunlarını geleceğe uğurladı.İstanbul Kültür Üniversitesi, 2018-2019 akademik yılı mezunu 2 bin 500'e yakın öğrencisi için Sinan Erdem Spor Salonu'nda mezuniyet töreni düzenledi. Müzik dinletisiyle başlayan renkli törene, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel, akademik kadro, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı."Kültür, sahip olduğunuz en önemli güçtür"Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, konuşmasında gençlere seslenerek şu ifadelere yer verdi:"Sevgili gençler, yaşam, dünyaya kattığınız anlamların toplamıdır. Bu noktada kattığınız anlamların kalitesinde kültürünüz belirleyici olacaktır. Kültür bu yaşamda sahip olduğunuz en önemli güçtür. Gün olur size öğretilen bilgiler eskir. Kullandığınız teknolojiler, ilgi alanlarınız değişir. Paylaşmaya emek vermeye, duymaya, dik durabilmeye dair verdiğiniz her sınav bir deneyimdir. Dünyayı körelten ya da yücelten insanlardır. Sizden ricam, iyi insan olmaya dair çabanıza hiçbir karanlık noktanın etki etmesine izin vermeyin. Unutmayın ki; bugün bir son değil, aslında yeni bir başlangıçtır. Öğrenme, yeni bilgiler edinme yolunda okulumuzun kapısı her zaman size açık. Umudunuz bol, yolunuz her zaman açık olsun. ""Yaşam serüveninizde kendi haritanızı hazırlayın"Törende gerçekleştirdiği konuşmasında mezun gençleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel, "Değerli mezunlarımız, üniversitemizin kapısından içeri adım attığınız ilk andan mezuniyetinize kadar birçok anı biriktirdiniz. Güçlü ağlarla örülmüş yeni arkadaşlıklar kurdunuz. Yarından itibaren hayata karşı duruşunuzu sergilemede bu ilişkilerin son derece önemli olduğunu göreceksiniz. Şimdi yeni bir adım atma zamanı. Hiçbir şeyin size bu adımı atmadan alıkoyamayacağına eminim. Uzun ve ince bir yoldu. Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik, politik ve sosyal süreçler dikkate alındığında sürekli güçlüklerle karşılaşacağınızı, sürekli başarının mümkün olmayacağını ve hatta başarınızın engelleneceğini aklınızda tutun. Ancak her durumda umutsuzluğa kapılmadan, kendinize, bilginize, demokrasiye olan inancınızla, haksızlığa karşı göstereceğiniz dirençle kendiniz, ülkeniz ve dünya için en iyisini yapacağınızı göreceksiniz. Yaşam serüveninizin bundan sonraki başlangıçlarında başkalarının çizdiği haritaları bir kenara atın ve kendi haritanızı hazırlayın. Profesyonel yaşamınızda büyük değerler üreteceğinize inanıyorum ve güveniyorum. Aldığınız eğitimle bunu başaracak donanımı elde ettiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, topluma ve ülkeye hizmet amacıyla geleceği kurgulayacağınıza olan inancım tamdır. Hepinize başarılar diliyorum" dedi."En büyük hedefim klinik psikolog olmak"Uluslararası Ticaret Bölümü mezunu ve aynı zamanda okul birincisi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencisi Damla Şevval Erkent, duygu ve düşüncelerinde şu ifadelere yer verdi:"Bölümümde birinci olmayı bekliyordum ancak okul birinciliği sürpriz oldu. İş yerinde aldığım bir telefonla okul birincisi de olduğumu öğrendiğim. O an hissettiğim duygu tarif edilemezdi. Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştım. Benim için zorlu bir yolculuktu. Günde 15 sınava girdiğim ve sabahladığım günlerim oldu. Bu süreçte ailem, hocalarım ve arkadaşlarım her zaman en büyük destekçim oldu. Onların verdiği motivasyonla başarılı oldum. Nitekim okulu yalnızca derslerden ibaret bir çatı olarak görmedim. Farklı düşüncelerden farklı bakış açıları öğrendim. Boş vakitlerimde nasıl dolu dolu yaşayacağımı öğrendim. Staj ve ders açısından çok yoğun bir dönem geçirdim. Gönüllü projelere katıldım. Bunun yanı sıra en büyük hedefim psikolog olmaktı. Okulumuzun çift anadal programı sayesinde Psikoloji Bölümü'ne de girdim. En büyük hedefim klinik psikolog olmak."Uluslararası Ticaret Bölümü mezunu bir diğer okul birincisi Mehmet Akgün ise, "4 sene önce çıktığım bu yolu başarılı bir şekilde birincilikle bitirdim. Gururluyum, güzel duygular hissediyorum. Çok çalıştım ve başardım. Okul hayatım boyunca 3 kez staj yaptım. Mesleğimi seçmek ve hangi alanda mesleğimi yapacağımı belirlemek için yaptığım stajlar çok yardımcı oldu. Şu an çalışıyorum. Hedefim mesleğimde iyi bir yere gelip, kendimi geliştirmek" şeklinde konuştu.Tören, bölüm birincilerine ödüllerinin takdimi ve mezunlara diplomalarının verilmesiyle devam etti. Diplomalarının verilmesinin ardından mezuniyet andını okuyan gençler, keplerini coşkuyla havaya atarak töreni sonlandırdı.