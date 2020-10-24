İl Başkanı Karabıyık, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret etti - Son Dakika

İl Başkanı Karabıyık, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret etti
24.10.2020 13:55
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.
İl Başkanı Karabıyık, bir takım temeslar için Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Bilecik için alınması gereken tüm konuları konuştuğunu belirten İl Başkanı Karabıyık, "Talimatları ile terör örgütlerinin korkulu rüyası olan çok kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile bir araya geldim. Bilecik bölgemiz ve ilimiz bürokrasisi üzerine ele alınması gereken tüm konuları uzunca görüşme fırsatı buldum. Sayın bakanımıza ilimiz üzerine göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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