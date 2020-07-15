İl Emniyet Müdürlüğü karşısında yaşanan patlama paniğe neden oldu - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü karşısında yaşanan patlama paniğe neden oldu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki elektrik trafosunda meydana gelen patlama, kısa süreği paniğe neden oldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki elektrik trafosunda meydana gelen patlama, kısa süreği paniğe neden oldu.

Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi İl Halk Kütüphanesi yanında bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Sesi duyan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Ardından patlamanın trafoda meydana geldiğini gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Olay yerine OEDAŞ ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikalık elektrik kesintisinin de yaşandığı mevkide arıza onarıldıktan sonra tekrar elektrik verildi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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