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İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCİ'NİN, 'KAZA ANI SİMÜLASYON ARACI' DENEYİMİ - Son Dakika

İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCİ'NİN, 'KAZA ANI SİMÜLASYON ARACI' DENEYİMİ

04.12.2021 09:58

ADANA İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracına bindi.

ADANA İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracına bindi. Emniyet kemerinin önemine değinen İnci, Bugün gerçekten emniyet kemerinin kaza anında hayat kurtardığını kendim de yaşayarak gördüm dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyası kapsamında, Adana'da kent merkezine simülasyon aracı kuruldu. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde denetimler yaparak emniyet kemeri takmayanları simülasyon aracına bindirerek kaza deneyimi yaşattı. Sürücüler daha sonra kurallara uymaları konusunda bilgilendirildi. Simülasyon aracı daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracına bindi. Deneyimin ardından konuşan İnci, emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek, Bugün gerçekten emniyet kemerinin kaza anında hayat kurtardığını kendim de yaşayarak gördüm. Küçük bir hızla da olsa ne kadar zorlandığımı hissettim. Emniyet kemeri kazalarda yüzde 60 oranında hayat kurtarıyor dedi. Ekipler daha sonra tek tek araca binerek kaza deneyimini yaşadı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCİ'NİN, 'KAZA ANI SİMÜLASYON ARACI' DENEYİMİ
İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCİ'NİN, 'KAZA ANI SİMÜLASYON ARACI' DENEYİMİ
İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCİ'NİN, 'KAZA ANI SİMÜLASYON ARACI' DENEYİMİ
İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCİ'NİN, 'KAZA ANI SİMÜLASYON ARACI' DENEYİMİ

Adana Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCİ'NİN, 'KAZA ANI SİMÜLASYON ARACI' DENEYİMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İL EMNİYET MÜDÜRÜ İNCİ'NİN, 'KAZA ANI SİMÜLASYON ARACI' DENEYİMİ - Son Dakika
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