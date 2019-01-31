Son Dakika Haberleri: İl Genel Meclisi Üyesi Arslan 2. Kez Partisinden İstifa Etti

İl Genel Meclisi Üyesi Arslan 2. Kez Partisinden İstifa Etti

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP'den il genel meclisi üyesi seçilen ve 2 yıl sonra partisinden istifa edip AK Parti'ye geçen Sadettin Arslan 2019 yerel seçimlerine iki ay kala partiden istifa etti.

İl Genel Meclisi Üyesi Arslan 2. Kez Partisinden İstifa Etti, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde CHP'den il genel meclisi üyesi seçilen ve 2 yıl sonra partisinden istifa edip AK Parti'ye geçen Sadettin Arslan 2019 yerel seçimlerine iki ay kala partiden istifa etti.

Kdz. Ereğli ilçesinde Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Sadettin Arslan, 3 yıl önce geçtiği AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile görüşüp istifa dilekçesini kendisine sunduğunu anlatan Arslan "Dün akşam AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sayın Fatih Çakır'ı ziyaret ettim ve istifa dilekçemi kendisine sundum. İstifa gerekçemi de kendisine anlattım. Ben geçmişte Halil Posbıyık ile siyaset yaptım. Bu gün yeniden aday oldu ve onun karşısında siyaset yapmayı kendime yakıştıramadım. Şu an CHP'ye geçmeyeceğim. CHP'ye geçmeden de Halil beye destek verebilirim. Şu anki düşüncem bu" dedi.

Arslan 2014 yılında il genel meclisi üyesi olarak seçildiği CHP'den 3 yıl önce istifa etmiş ve ardından dönemin CHP Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Hayrettin Kartal ile bir kafede tekme tokat kavga edip küfürleşmişlerdi. CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Hayrettin Kartal yaşanan kavga sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "Kendilerini pazara çıkarmış affedersiniz 'Ruhunu şeytana satmış' insanlarla bu ülkenin Ereğli'nin hiç bir sorunu çözülmez" demişti.

Arslan, 5 yıllık görev süresi içerisinde 2 ayrı partiden de istifa etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

Sadettin Arslan, Zonguldak, Politika
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