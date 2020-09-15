İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş Söke'deki hazırlıkları inceledi - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş Söke'deki hazırlıkları inceledi
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Söke ilçesini ziyaret ederek okullarda yapılan eğitim-öğretim hazırlıklarını yerinde inceledi.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Söke ilçesini ziyaret ederek okullarda yapılan eğitim-öğretim hazırlıklarını yerinde inceledi.
Önümüzdeki Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için okullar hazırlanıyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Müdür Yardımcısı Mehmet Atay Söke ilçesini ziyaret ederek okullardaki çalışmaları yerinde inceleyerek birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilere kitaplarını verdi. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ile birlikte Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) verilen Güllübahçe Ortokulu, Tuzburgazı Ortaokulu ile Güllübahçe İlkokulu ve Özbey İlkokulu-Ortaokulu'nu ziyaret eden Okumuş, okullarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - AYDIN
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