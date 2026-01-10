İl Müdürü'nden Çocuklara Kuşak Sürprizi - Son Dakika
İl Müdürü'nden Çocuklara Kuşak Sürprizi

İl Müdürü\'nden Çocuklara Kuşak Sürprizi
10.01.2026 12:30
Bilecik'in İl Müdürü Nejat İlhan, koruma altındaki çocuklara tekvando kuşak bağlama töreninde destek oldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruma altındaki çocuklara kuşak bağlama sürprizi yaptı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruma altındaki çocuklardan tekvando branşında başarı göstererek kuşak atlayan miniklere sürpriz yaparak düzenlenen kuşak bağlama törenine katıldı. İl Müdürü İlhan, törende çocukların sevincine ortak olurken, sporun çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekti. Törende kuşak atlayan çocuklarla yakından ilgilenen İl Müdürü İlhan, başarılarından dolayı minikleri tebrik etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Azim ve disiplinleriyle örnek olan çocuklarımızın mutluluğu dünyalara bedel. Sporla büyüyen, kendine güvenen bireyler yetiştirmek için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl Müdürü'nden Çocuklara Kuşak Sürprizi - Son Dakika

14:22
