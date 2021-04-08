İl Müdürü Şahinbaş'tan Sarıveliler ve Başyayla İlçelerine Ziyaret - Son Dakika

Sarıveliler İlçe Kaymakamı Ayşegül EFE'yimakamında ziyaret eden Şahinbaş; daha sonra Sarıveliler İlçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Yaz Seracılığı Projesi kapsamında bulunan seralarda incelemelerde bulundu. İlçe Müdür V. Hüseyin İLHAN'dan projeler hakkında bilgi alan ŞAHİNBAŞ; "Sarıveliler ilçesinin son yıllarda KOP projeleri ile başlayan ve Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile devam eden hibelerle adeta bir sera üssü haline geldiğini, KOP' tan veGöksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesinden kurulan seralar ve çiftçilerin kendi imkanları ile kurdukları seraların alan olarak 300 dekara yaklaştığını belirterek, yapılacak olan yeni projeler ile bu rakamın daha üst seviyelere çıkmasını hedeflendiğini söyledi."

Sarıveliler'den sonra Başyayla İlçesine geçen Şahinbaş; İlk olarak Başyayla İlçe Kaymakamı Muttalip ÇETİN'i daha sonraBelediye Başkanı Ahmet İPEK'i makamında ziyaret etti.İlçede küçükbaş hayvancılık yapan Murat TEKELİ'ye ait işletmeyiHayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit ÇAĞLIYAN ve İlçe Müdürü Selman CANBOLAT ile beraber ziyaret etti.