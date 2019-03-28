Son Dakika Haberleri: İl Müdürü Yıldız, Şampiyonları Makamında Ağırladı

İl Müdürü Yıldız, Şampiyonları Makamında Ağırladı

1 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Ukrayna'nın Odessa şehrinde düzenlenen IKO Uluslararası Kyokushin Karate Şampiyonası'nda yarışan milli sporcuları makamında ağırladı.

İl Müdürü Yıldız, Şampiyonları Makamında Ağırladı, System.String[]
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Ukrayna'nın Odessa şehrinde düzenlenen IKO Uluslararası Kyokushin Karate Şampiyonası'nda yarışan milli sporcuları makamında ağırladı.

Başarılı sporcuları makamında ağırlayan İl Müdürü Aslan Yıldız, sporculara başarılar diledi. Burada bir açıklamada bulunan Yıldız, "Başarılı sporcularımız bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:35 Kaynak: İHA

Ukrayna, Bilecik, Aslan Yıldız, Yaşam
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