Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi - Son Dakika
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Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi

01.05.2022 17:07

Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi Sivas protokolü ve vatandaşlar tarihi Buruciye medresesinde bir araya gelerek bayramlaştı.

Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi

SİVAS - Sivas protokolü ve vatandaşlar tarihi Buruciye medresesinde bir araya gelerek bayramlaştı. Covid-19 nedeni ile 2 yıldır düzenlenemeyen bayramlaşma Sivas valisi Salih Ayhan Sivas belediye başkanı Hilmi bilgin bazı protokol üyeleri, itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

"2 yılında acısını çıkardık""

Bayramlaşma programında konuşan vali Ayhan, "Biliyorsunuz 2 yıldır salgın nedeniyle bayramlaşma ve iftar yapamıyorduk. Hamt olsun bu sene birlik ve dayanışmayı iliklerimize kadar hissettiğimiz ramazan ayını geride bırakıyoruz ve 2 yılında acısını çıkardık. Yerel yönetimlerimizle, sivil toplum örgütlerimiz herkes ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oldu. Yetim ve öksüzlerimizin başını okşadı, onların dualarına nail olduk yani her yönüyle Sivas'ımız da güzel bir atmosfer yaşadık ve bayrama eriştik. Huzur, güzel bir şekilde de bayramı icra edeceğiz. Bayramlar büyüklerimizin elini öpmek, akrabalarımızla buluşmak ve sevdiklerimizle bir hareket etmek için yola çıkarız bir hareketlilik oluşur. Bu hareketlilik esnasında trafik kurallarına uymak konusunda da tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı daha dikkatli daha bilinçli olmalarını arzu ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından il protokolü itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi
Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi
Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi
Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi
Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi
Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi
Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi
Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi
Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi
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Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sivas protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi - Son Dakika


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