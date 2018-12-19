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İl Spor Güvenlik Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Nevşehir İl Spor Güvenliği toplantısı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda yapıldı.

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Nevşehir İl Spor Güvenliği toplantısı Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, daire müdürleri, Nevşehir ASKF Başkanı Mustafa Avcı, TFF Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca ve İl Spor Dernekleri temsilcileri katıldı.

Toplantıda; 2018-2019 sezonu TFF 3.Lig ve Bölgesel Amatör Lig 2. Devre müsabakalarının başlamaları itibari ile Nevşehir'de oynanacak müsabakalara için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına, okul turnuvaları ile diğer amatör branşlar da müsabakaların başlaması ile birlikte gerekli tedbirlerin alınmasına, Nevşehir'de oynanacak olan TFF 3. Lig, BAL Ligi ve TVF Erkekler 2.Lig müsabakalarında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi, Nevşehir Belediyespor ve Kapadokya Göremespor'un müsabakalarını oynayacağı Gazi Stadyumunun son durumunun değerlendirilmesi ve diğer amatör branşlarda düzenlenecek olan spor müsabaka ve etkinlikleri ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantı, talep ve dileklerinin alınmasıyla sona erdi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:00 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İlhami Aktaş, Jandarma, Nevşehir, Spor
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