Son Dakika Haberleri: İl spor merkezleri tanıtılıyor
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İl spor merkezleri tanıtılıyor

1 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ediyor.

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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olan spor merkezlerinin tanıtımı yapılmaya devam ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurum ziyaretleri gerçekleştirip personelleri il spor merkezleri ve engelliler il spor merkezleri hakkında bilgilendirdik. Yapmış olduğumuz çalışmaları aktararak kıymetli çocukları ile birlikte etkinliklerimize davet ettik" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:12 Kaynak: İHA
Aslan Yıldız, Bilecik, Yaşam
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