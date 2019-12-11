"İl Yenilik Platformu" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İl Yenilik Platformu' kuruldu - Son Dakika

"İl Yenilik Platformu" kuruldu

6 saat önce

İl Yenilik Platformu kuruldu.

İl Yenilik Platformu kuruldu.

- Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu:

"İlimizde çok yoğun bir şekilde eksikliğini hissettiğimiz Ar-Ge ve tasarım merkezi yokluğunu gidermek zorundayız"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kamu ve özel sektör arasında koordinasyonu sağlayarak ilin Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına yön verilmesine katkı sunmak amacıyla İl Yenilik Platformu'nun oluşturulduğunu söyledi.

İl Yenilik Platformu üzerinde çok uzun zamandır çalıştıklarını, ilgili paydaş kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Güzeloğlu, platformun kuruluş işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Şehirde bu birliktelik ve yönetim anlayışıyla çok önemli kazanımların gerçekleştirildiğini aktaran Güzeloğlu, "Bu sayede ilin gelişimine katkı koyacak ekonomik ve sosyal birçok proje hayata geçirildi. İlimizde çok yoğun bir şekilde eksikliğini hissettiğimiz Ar-Ge ve tasarım merkezi yokluğunu gidermek zorundayız." dedi.

"Gençlerden başlayarak bu bakışın gelişmesi lazım"

İşletmelere marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model konusunda bilgilendirmelerin yapılacağını ifade eden Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir marka ve patent tescili hem bunun sahibine hem de üretim yapana bir anda çok büyük kazançlar getiriyor. İcat çıkarmamız ve icada çocuklarımızı yönlendirmemiz gerekiyor. Gençlerden başlayarak bu bakışın gelişmesi lazım. İl genelinde ilkokullardan başlayarak tasarım robotik kodlama gibi benzeri sınıfların eğitimlerin yapılmasına önem veriyoruz."

Gelecek yıl 10 Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulacak

Vali Güzeloğlu, 2020 yılında özel sektöre ait en az 10 Ar-Ge ve tasarım merkezini Diyarbakır'a kazandıracaklarını vurgulayarak, "Bu çok önemli ve iddialı bir hedeftir ama biz inanıyoruz ki Diyarbakır'ın büyük birikimi, tarihten gelen derinliği, özel sektörün hızla değişen dinamiği bu hedefi bizim için mümkün kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İl Yenilik Platformu kuruldu

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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