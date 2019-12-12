İlaç kaçakçısı 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlaç kaçakçısı 3 kişi yakalandı - Son Dakika

İlaç kaçakçısı 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Ankara'da, insan sağlığını tehlikeye düşüren ilaç ve cinsel gücü artırdığı iddia edilen içecekleri yasa dışı yollardan ülkeye getiren biri Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.

İlaç kaçakçısı 3 kişi yakalandı, System.String[]

Ankara'da, insan sağlığını tehlikeye düşüren ilaç ve cinsel gücü artırdığı iddia edilen içecekleri yasa dışı yollardan ülkeye getiren biri Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen, insan sağlığını tehlikeye düşüren ilaç, cinsel içecek ve cinsel içerikli ilaç satışı yapan şahısların yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda biri Irak uyruklu 3 zanlıyı gözaltına alırken, aramalar sonucu ele geçirilen 17 bin ilaca da el koydu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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