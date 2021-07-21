İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla bayramlaşmasında konuşma yaptı. Koronayla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Geçtiğimiz yılki bayramlarımız ile bu yılki ramazan bayramımızı maalesef buruk bir şekilde yaşamıştık. Bu bayramı temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hamdolsun gönlümüzdekine yakın bir sevinçle idrak ediyoruz. Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak, kurallara uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum " sözlerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Salgın, sıkıntılar yanında pek çok fırsat penceresi de açtı. Ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Karanlık bir fotoğraf çizmeye çalışılıyor olsa da 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Bu yolda attığımız her adımda, arkamızdan yazılan kirli senaryoları birer birer boşa çıkartıyoruz.

"KIBRIS'TAKİ PROGRAM ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Dün ve önceki gün arife gününden başlayıp bayram günü akşam saatlerine kadar Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

"KIBRISLI KARDEŞLERİMİZ KARARLI"

KKTC'nin geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz. Yakında bunun somut gelişmelerini görmeye başlayacağız. Ada'daki 2 günlük temaslarımız sırasında Kıbrıslı kardeşlerimizi bu konuda kararlı gördük. 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer boşa çıkarıyoruz.

"BİZİM İÇİN BAĞIMSIZ DEVLETLER VARDIR"

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine katliam dahil her türlü haksızlığı yapan bunlardı. Türkiye'nin gösterdiği iyi niyete rağmen aleyhimize çalışan Rumlardı. Masadan kaçan Rumlardı. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi egemen devlet üzerine kurulu teklifini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim için Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs diye bir kavram kalmamıştır. Bizim için bağımsız devletler vardır.

"KARŞIMIZDAKİLERİN YALANLARI SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ PATLAYIP GİDİYOR"

Her fırsatta, Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliği ve beraberliğine sahip çıkmasının vurgusunu yapıyoruz. Normalleşme adımlarına paralel olarak yeniden il ziyaretlerimize başladık. Şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her vatandaşımızın elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak karşımızdakilerin yalanları sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Sahayı tüm gücümüzle kapatacağız."