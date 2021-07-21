Üye Girişi
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! - Son Dakika

İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!

21.07.2021 15:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla videokonferans yoluyla bayramlaştı. Erdoğan, yeniden ek kısıtlamaların geleceği yönündeki söylentilere, "Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak, kurallara uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla bayramlaşmasında konuşma yaptı. Koronayla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Geçtiğimiz yılki bayramlarımız ile bu yılki ramazan bayramımızı maalesef buruk bir şekilde yaşamıştık. Bu bayramı temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hamdolsun gönlümüzdekine yakın bir sevinçle idrak ediyoruz. Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak, kurallara uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum " sözlerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Salgın, sıkıntılar yanında pek çok fırsat penceresi de açtı. Ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Karanlık bir fotoğraf çizmeye çalışılıyor olsa da 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Bu yolda attığımız her adımda, arkamızdan yazılan kirli senaryoları birer birer boşa çıkartıyoruz.

"KIBRIS'TAKİ PROGRAM ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Dün ve önceki gün arife gününden başlayıp bayram günü akşam saatlerine kadar Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

"KIBRISLI KARDEŞLERİMİZ KARARLI"

KKTC'nin geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz. Yakında bunun somut gelişmelerini görmeye başlayacağız. Ada'daki 2 günlük temaslarımız sırasında Kıbrıslı kardeşlerimizi bu konuda kararlı gördük. 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer boşa çıkarıyoruz.

"BİZİM İÇİN BAĞIMSIZ DEVLETLER VARDIR"

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine katliam dahil her türlü haksızlığı yapan bunlardı. Türkiye'nin gösterdiği iyi niyete rağmen aleyhimize çalışan Rumlardı. Masadan kaçan Rumlardı. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi egemen devlet üzerine kurulu teklifini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim için Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs diye bir kavram kalmamıştır. Bizim için bağımsız devletler vardır.

"KARŞIMIZDAKİLERİN YALANLARI SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ PATLAYIP GİDİYOR"

Her fırsatta, Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliği ve beraberliğine sahip çıkmasının vurgusunu yapıyoruz. Normalleşme adımlarına paralel olarak yeniden il ziyaretlerimize başladık. Şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her vatandaşımızın elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak karşımızdakilerin yalanları sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Sahayı tüm gücümüzle kapatacağız."

İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! - Son Dakika


Son Dakika

Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar 15:30 Halk otobüsünde taciz skandalı! Otobüste alkol alıp, iki kız kardeşe dehşeti yaşattılar 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı 15:06 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor 14:14 Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor
Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı 13:12 Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu 11:43 ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık 10:43 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık
Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar 10:29 Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı 10:11 Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı

Son Dakika Haberleri
15:35 Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu
15:25 İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!
15:16 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti
15:06 5 milyon TL'lik transfer! Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı
15:02 Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı
14:57 Afgan göçmenlerin Türkiye'ye akını çok konuşulmuştu, Göç Araştırma Merkezi başkanı uyardı: Medyanın popülerliğine aldanmayın
14:50 Sokaklardan potalara! NBA'in en değerlisi Giannis'in yaşamı gençlere örnek oluyor
14:14 Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor
13:57 Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor
13:34 Fransa Ligi'ne Türk akını! Ozan Kabak, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'ın rakibi olacak
Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu Sıcaklıklar 50 dereceye kadar çıktı! Yetkililer çareyi, drone'larla yağmur yağdırmakta buldu         
15:35
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti         
15:17
Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı Dogecoin Mayıs'tan bu yana yüzde 80 değer kaybetti, Elon Musk'a güvenenler yarı yolda kaldı         
15:02
Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor Ayrılık görüşmesi yapıldı! Galatasaray bütçenin yüzde 48'ini kaplayan 4 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor         
13:58
Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı         
11:48
Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı         
11:22
Görüntüler merak uyandırmıştı! Çocuk mezarlarına balon bağlayan vatandaşın sırrı çözüldü Görüntüler merak uyandırmıştı! Çocuk mezarlarına balon bağlayan vatandaşın sırrı çözüldü         
10:34
Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor         
10:21
Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü         
09:44
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde! Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde!         
09:33
Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak         
21:45
Sabah kaybettiği ineği, akşam Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti         
21:33
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim         
19:24
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 15:41:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement