İlber Ortaylı'ya fuarda doğum günü sürprizi - Son Dakika
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İlber Ortaylı'ya fuarda doğum günü sürprizi

22.05.2022 17:37
İlber Ortaylı'ya fuarda doğum günü sürprizi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12'nci Kocaeli Kitap Fuarı'nda, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, okurlarıyla buluştu.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12'nci Kocaeli Kitap Fuarı'nda, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, okurlarıyla buluştu. 75 yaşına giren Ortaylı'ya süpriz doğum günü yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12'nci Kocaeli Kitap Fuarı'nda, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, sevenleri ve okurlarıyla bir araya geldi. Düzenlendiği ilk yıldan itibaren Kocaeli Kitap Fuarı'na katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Ortaylı, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Sevenlerine kitaplarını imzalayan Prof. Dr. Ortaylı'ya bu sırada Büyükşehir Belediyesi tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. Kitapları imzaladığı anda gelen pastaları gören Ortaylı, büyük şaşkınlık yaşayarak mumları üfledi.Daha sonra gençlere tavsiyede bulunan Ortaylı, "Kendinizi geliştirmek için okumaktan başka çareniz yok. Kocaeli'deki milyonlarca gence tavsiyem çok okumalarıdır" dedi.


İlber Ortaylı'ya fuarda doğum günü sürprizi
İlber Ortaylı'ya fuarda doğum günü sürprizi
İlber Ortaylı'ya fuarda doğum günü sürprizi
İlber Ortaylı'ya fuarda doğum günü sürprizi
İlber Ortaylı'ya fuarda doğum günü sürprizi
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Kaynak: DHA

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