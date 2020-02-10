İlçeye inen domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlçeye inen domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika

İlçeye inen domuz sürüsü görüntülendi

6 saat önce

KIŞ mevsiminin ilk kar yağışının yaşandığı Erzurum'un Olur ilçesi kırsalında 50'ye yakın yaban domuzu görüntülendi.

İlçeye inen domuz sürüsü görüntülendi, System.String[]

KIŞ mevsiminin ilk kar yağışının yaşandığı Erzurum'un Olur ilçesi kırsalında 50'ye yakın yaban domuzu görüntülendi.

Erzurum'a 161 kilometre mesafede ve 1327 metre rakımda bulunan Olur ilçesi ve bağlı mahallelere kış mevsiminin ilk kar yağışı cuma ve cumartesi günleri oldu. Karadeniz iklimi özellikleri taşıyan ilçede beyaz örtü ile kaplanan kar yağışı sonrası vatandaşlar, kırsal alanda 50'ye yakın yaban domuzunu görüntüledi. İlçe merkezinden aracıyla Şalpazarı Mahallesi'ne giden Selami Koçak, dağlık araziden inen domuz sürüsünü görünce cep telefonuna kaydetti. Selami Koçak, ilk defa bu kadar kalabalık bir domuz sürüsüne rastladığını söyledi.

TİLKİYE YİYECEK VERDİLER

Bu arada Kars'ın Arpaçay ilçesinde ise vatandaşlar arazide yiyecek arayan tilkinin karnını doyordu. Yolda giderken yol kenarında bekleyen tilkiyi gören vatandaşlar, yanlarında bulunan yiyecekleri verdi. Karlı zemine bırakılan yiyecekleri yiyen tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.


Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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