İletişim Başkanı Duran'dan "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"na ilişkin paylaşım Açıklaması
İletişim Başkanı Duran'dan "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"na ilişkin paylaşım Açıklaması

06.01.2026 17:32
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Genç İstihdam Hamlesi: Güç Tanıtım Programı"nda Türkiye'nin kalkınma vizyonunun merkezine gençleri koyan güçlü mesajlar verdiğini belirtti.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nın ardından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin kalkınma vizyonunun merkezine gençleri koyan güçlü mesajlar verdiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat ekseninde büyüyen ekonomisini gençlerin dinamizmiyle taçlandıracak bu vizyon, 'emek, adalet ve fırsat eşitliği' ilkeleri üzerine inşa edilmektedir. Gençlerin potansiyelini ülkemizin üretim ve kalkınma sürecine dahil etmeyi hedefleyen bu stratejik yaklaşım, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etme iradesine de ayna tutmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerimizin bilgi, beceri ve enerjisinin ülkemizin büyüme hamlesinin en önemli unsurlarından biri haline getirilmesi amaçlanmaktadır."

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki açıklamalarına da yer verdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Burhanettin Duran, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

