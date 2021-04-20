İletişim Başkanlığı'ndan ilk hava şehitlerinin hayatını anlatan kitap - Son Dakika

İletişim Başkanlığı'ndan ilk hava şehitlerinin hayatını anlatan kitap

20.04.2021 09:57

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1914 İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati ve ilk havacılık şehitlerimiz Fethi, Nuri ve Sadık Beylerin hikayesini anlatan bir kitap yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1914 İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati ve ilk havacılık şehitlerimiz Fethi, Nuri ve Sadık Beylerin hikayesini anlatan bir kitap yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 1914'te Kudüs halkının talebi üzerine gündeme gelen ve daha sonra güzergahı İskenderiye'ye kadar uzatılan hava seyahatini, "İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati (8 Şubat-15 Mayıs 1914)" ismiyle kitaplaştırdı. Kitap hakkında zengin bir görsel içerikle www.havaseyahati.com adlı internet sitesi de hazırlandı. 1914 yılında gerçekleştirilen İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahatinin anlatıldığı kitapta, havacılık tarihimize ışık tutulurken, Türk pilotlarının unutulmaz kahramanlıklarına belgeleriyle yer veriliyor.

Kitap, Türk milletinin havacılığa verdiği önemi ve ilk havacılık şehitleri Fethi, Nuri ve Sadık Beylerin hikayesini anlatırken Türk havacılık tarihini de en ince detaylarıyla genç nesillere ulaştırıyor.

www.havaseyahati.com internet sitesinden de kitap içeriği e-kitap olarak okunabiliyor ya da sesli kitap seçeneğiyle dinlenebiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitaba yazdığı takdim yazısında, 20. yüzyılın başında havacılıkla tanışan Türk tayyarecilerinin bütün teknik sıkıntılara rağmen ortaya koydukları cesaret ve sahip oldukları vatan aşkının Türk milletini yeni ufuklarla tanıştırdığını belirtti.

1914'te Kudüs halkının talebi üzerine gündeme gelen ve daha sonra güzergahı İskenderiye'ye kadar uzatılan hava seyahatinin de bu çerçevede hayata geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu hava seyahatinin Osmanlı İmparatorluğu ve halkı açısından başka anlamlar da taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa Balkan Harbi'nin kötü anılarının zihinlerde taze olduğu bu dönemde, Türk havacılığının gösterdiği gelişmenin halkın özgüveni ve morali açısından da büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Bu eser ile birlikte havacılık tarihimize ışık tutmaya çalışılırken hem Türk havacılığının ilk şehitlerinin aziz hatırası yaşatılmaya hem de söz konusu hava seyahatinin Türk basınının perspektifinden çok boyutlu bir bakış açısıyla sunulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, itinalı ve titiz bir araştırma neticesinde ortaya çıkan bu çalışmanın faydalı olması ve benzer eserlerin verilebilmesi için bir öncü olması dileklerini ifade etti.

Kitabın giriş bölümünü kaleme alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da Türklerin 1000'li yılların başında İmam Cevheri'den, 17. yüzyılda Hezarfen Ahmet Çelebi'ye, Tayyareci Fethi Bey'den şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'e kadar uzanan köklü havacılık tarihinin emsali görülmemiş kahramanlıklar ihtiva ettiğine dikkati çekti.

Fahrettin Altun, Türk havacılığının tarihsel gelişimine bakıldığında, kaydedilen başarıların günümüzü şekillendirmede etkili olduğunu ve milletimizin cesur fertlerinin her alanda gösterdikleri fedakarlık ve yüksek gayretle isimlerini tarihe yazdırdıkları gibi havacılık tarihinde de unutulmayacak örnek başarılar elde ettiğini belirtti.

(Mehmet Kalay/İHA)

İletişim Başkanlığı'ndan ilk hava şehitlerinin hayatını anlatan kitap
İletişim Başkanlığı'ndan ilk hava şehitlerinin hayatını anlatan kitap
İletişim Başkanlığı'ndan ilk hava şehitlerinin hayatını anlatan kitap
İletişim Başkanlığı'ndan ilk hava şehitlerinin hayatını anlatan kitap

Havacılık, İstanbul, Kudüs, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığı'ndan ilk hava şehitlerinin hayatını anlatan kitap - Son Dakika


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