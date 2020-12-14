Son dakika: Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri dijital sergiye çıkıyor - Son Dakika

Son dakika: Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri dijital sergiye çıkıyor

14.12.2020 19:01
Son dakika: Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri dijital sergiye çıkıyor, System.String[]

Son dakika haberler... İLETİŞİM Başkanlığı, '360 Kültür Sanat' adlı proje kapsamında, dünyanın dört bir yanında birçok eserde imzası bulunan Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına hazırlanan 'Hat Eserleri Dijital Sergisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

İLETİŞİM Başkanlığı, '360 Kültür Sanat' adlı proje kapsamında, dünyanın dört bir yanında birçok eserde imzası bulunan Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına hazırlanan 'Hat Eserleri Dijital Sergisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerin yeni iletişim araçları ve gösterim teknikleri kullanılarak vatandaşların erişimine sunulmaya devam edildiği bildirildi. Hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği yeni bir '360 Kültür Sanat' projesinin daha hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda, Ayasofya Camii'ndeki 7,5 metre çapındaki devasa levhalardan Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu kitabesine, Kahire Kavalalı Türbesi'ndeki İnsan Suresi'nden Washington Anıtı'ndaki mermer Osmanlı kitabesine kadar birçok mekanda izi bulunan ve eserleriyle hat sanatına özgün bir yorum getiren Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına hazırlanan Hat Eserleri Dijital Sergisi, 15 Aralık Salı günü Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde açılacak" denildi.

YIL SONUNA KADAR ZİYARETE AÇIK KALACAK19'uncu yüzyıl Osmanlı hat sanatı ve musikisinin büyük isimlerinden, sülüs ve nesih yazılarında zamanının öncüsü Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri ve hayat öyküsü, 3 boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile '360 Kültür Sanat Gösterimi' kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 31 Aralık 2020 tarihine kadar 10.00- 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyarete kapalı olacak. Sergiye girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak.KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ

Eserleri sınırları aşmış hat sanatının önemli temsilcilerinden olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 1801 yılında Kastamonu Tosya'da doğdu. Osmanlı sanat dünyasının saygıdeğer isimlerinden Mustafa İzzet Efendi, hayatı boyunca 11 mushaf, 30'dan fazla enam, 250'den fazla hilye ile yüzlerce levha, kıta ve murakka yazdı. Ayasofya Camii-i Şerifi'nin 1848'deki restorasyonu esnasında yazmış olduğu takım levhalar ve kubbedeki Nür Süresi istifi en önemli eserleri arasında yer alıyor. Washington Anıtı'nda bulunan kitabesi ile de sınırları aşan bir hattat olan Mustafa İzzet'in nesih harfleri, Osmanlı matbaacılığında 1928 harf inkılabına kadar kullanıldı. 15 Kasım 1876'da vefat eden Mustafa İzzet Efendi, Tophane'deki Kadirihane Tekkesi'nin haziresine defnedildi.

Haber:  ANKARA


Son dakika: Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri dijital sergiye çıkıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Mustafa İzzet Efendi, Mustafa İzzet, Osmanlı, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika: Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserleri dijital sergiye çıkıyor - Son Dakika


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