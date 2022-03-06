KASTAMONU - Ilgaz'da kar ve sis havadan görüntülendi - Son Dakika

Ilgaz Dağı'nın karlı zirvesi havadan görüntülendi.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Geçen haftalarda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ ve karla kaplanan ormanlar güzel manzara oluşturdu.

Bölgede kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşan kar ile dağın bazı bölgelerinde etkili olan sis bulutları, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Ilgaz'daki kar ve sis dronla da görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.

Ilgaz'ı dron sayesinde kuş bakışı görme fırsatı yakaladıklarını anlatan Keleş, "Burada çektiğimiz fotoğraf ve görüntülere baktığımızda Ilgaz'ın her açıdan güzel olduğunu ama kuşların özgürce gezdiği yukarıdan baktığımızda eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu bir kez daha gördük ve aşık olduk bu doğaya." diye konuştu.