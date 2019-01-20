Ilgaz Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
59 dakika önce
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kastamonu
'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı
kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı
ve Ankara
'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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