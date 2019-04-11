Son Dakika Haberleri: Ilgın'da Başarılı Polisler Ödüllendirildi

Ilgın'da Başarılı Polisler Ödüllendirildi

1 saat önce

Ilgın ilçesindeki başarılı polisler "Üstün Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Ilgın'da Başarılı Polisler Ödüllendirildi, System.String[]
Ilgın ilçesindeki başarılı polisler "Üstün Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 25 polis memuruna, gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı "Üstün Başarı Belgesi" verildi.

İlçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü kutlamaları etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende başarılı polisleri kutladı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üstün Başarı Belgesi" alan polislerin, Ilgın'da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında iki yıldır yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticaret yapan 32 zanlıyı yakalayıp, 150 zanlıyada uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapan Suç Önleme Büro Amirliği personelleri, 2 kişiyi kasten öldürme suçundan Diyarbakır adli birimlerince araması bulunan yaklaşık 3 yıldır firari olan şahsın yakalanması olaylarında yürütülen operasyonlarda üstün başarı gösterdikleri kaydedildi.

Programda başarılı olan polis ekiplerine takdirnameleri amirleri tarafından verildi.

Törende, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Gürcan Atasoy da hazır bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:48 Kaynak: AA
Polis, Emniyet Müdürlüğü, Ilgın, Güncel
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