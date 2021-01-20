Ilgın'da, Maden İş Sendikası yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için yemleme çalışması başlattı - Son Dakika

Maden İş Sendikası Konya ve Havalisi Ilgın Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin, kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için hafta sonu yemleme çalışması yapacaklarını bildirdi.

Çetin yaptığı yazılı açıklamada, kırsal kesimde hava sıcaklığının eksi 10-15 dereceleri bulması yaban hayvanlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Çavuşçu Gölü'nün yüzlerce canlıya ev sahipliği yaptığını anımsatan Çetin, "Her gün televizyon ekranlarında ve belgesellerde nesli tükenmekle tehdit altında kalan hayvanları izliyoruz. Biz izlemek yerine yemleme faaliyetinde bulunmak istiyoruz. Bu hafta sonu için ilçemizde öncelik ederek, ilçe genelinde bir yemleme faaliyetinde bulunmak istiyoruz. Bu çalışmamıza sizlerin aracılığı ile tüm ilçe protokolünü ve sivil toplum ile siyasi parti temsilcilerini yem tedarikinde ve yemleme çalışmalarında yanımızda görmek istediğimizi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.