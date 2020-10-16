Ilgın'da restorasyonu tamamlanan Pir Hüseyin Bey Camii yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Pir Hüseyin Bey (Çukur) Camii yeniden ibadete açıldı.

Karamanoğulları döneminde 15. yüzyılda klasik Selçuklu tarzında inşa edilen ve Ilgın halkı tarafından Çukur Camii diye adlandırılan Ilgın Pir Hüseyin Bey, diğer bir ismi Ulu Camii restorasyonu tamamlanmasının ardından Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun cuma namazını kıldırmasıyla ibadete açıldı.

Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Poçanoğlu, "Bu camiler bizim medeniyetimizin bir şehri var eden simgesidir. Bu camiler Ilgın'ı var ederek bugüne getirmiştir. Bu camiler bizim temel direklerimizdir. Milletimizin bir bağımsızlık nişanesidir. Bu sebeplerle bu camiler çok önemli. İbadete açılan camimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı da restorasyonu yapılan camilerin, vakıf medeniyetinin birer ürünü olduklarını belirterek, "Halkımızdan bu medeniyetlerin yaşatılması için Vakıflara destek vermesini istiyorum. Böylesi bir eseri bize kazandırdığı için, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, önceki bölge müdürümüze, personel arkadaşlarıma, Belediye Başkanımıza, Müftümüze ve Kaymakamımıza ve AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir'e bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ilgın'da meydan düzenlemesi ile camimiz daha da güzelleşecek." diye konuştu.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ise restorasyona destek verenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Turgutoğullarından Turgut Oğlu Pir Hüseyin Bey tarafından 1422 yılında yaptırılmış olan Ulu Camii Selçuklu tarzında inşa edilmiş olup restorasyon çalışmalarının bitmesiyle birlikte aslına uygun hale getirilmiştir. Şu an bulunduğumuz alanda TOKİ iş birliği ile yapılacak olan Osmanlı Kent Meydanı Projemizin de hayata geçmesiyle birlikte Ulu Camii'nin çevresi açılacak olup Selçuklu ve Osmanlı eserleri arasında bir köprü kurmuş olacağız. İnşallah o gün cuma namazımızı meydanda daha kalabalık bir cemaatle eda edeceğiz."