İliç Kaymakamı Kaptanoğlu'nun 'Covid-19' testi pozitif çıktı - Son Dakika

İliç Kaymakamı Kaptanoğlu'nun 'Covid-19' testi pozitif çıktı

Erzincan'ın İliç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu'nun 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Erzincan'ın İliç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu'nun 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kısa bir süre önce İliç'e atanan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, görülen belirtiler üzerine korona virüs şüphesiyle test yaptırdı. Kaptanoğlu'nun 'Covid-19' test sonucu pozitif çıkınca evinde tedaviye alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, il genelinde son günlerde vaka sayılarında artış gözlenirken, anons sistemiyle vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafenin korunması hususunda uyarılıyor. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 09:22

Kaynak: İHA

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